Студент отправил 8-летней девочке интимное фото и предлагал встретиться

Петербургская полиция задержала подозреваемого в преступлении сексуального характера в отношении восьмилетней девочки через интернет.

В полицию с заявлением обратился 35-летняя петербурженка и рассказала, что неизвестный вел переписку на сексуальные темы с ее восьмилетней дочерью. Злоумышленник отправил девочке интимную фотографию и склонял к встрече для совершения действий сексуального характера и фотосъемки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция Василеостровского района задержала подозреваемого. Им оказался 18-летний студент колледжа. У него изъяли портативную технику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. По ее словам, 38-летний отчим, применив физическую силу, изнасиловал ее 17-летнюю дочь дочь.