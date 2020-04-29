Борис Акунин выпускает новый детектив «Просто Маса» в трех форматах

Поклонники русского писателя Бориса Акунина смогут познакомиться с его новым детективом «Просто Маса», прослушав аудиокнигу, или прочитав роман в бумажном или электронном издании.

Как сообщает ТАСС, аудиосериал «Просто Маса» доступен к прослушиванию с 28 апреля. Он повествует о приключениях персонажа Масахиро Сибаты, уже известного читателям по серии детективов Акунина как Маса — спутника и помощника главного героя Эраста Фандорина.

Писатель поделился, что в печатной версии детектива будут красивые иллюстрации, а в электронной — гиперссылки на дополнительную информацию о Японии, где разворачиваются события в книге.

Борис Акунин также рассказал, что режим самоизоляции пошел на пользу его творчеству. По его словам, он никогда столько не писал, как сейчас. Кроме того, он начал активнее принимать участие в различных онлайн-мероприятиях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что писатель Борис Акунин выздоравливает после заражения коронавирусом.