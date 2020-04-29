Владельцам дач за пределами Ленобласти придется отправиться на карантин

В Смольном предупреждают, что смягченные меры, позволяющие отправиться на майские праздники в Ленобласть тем, у кого есть дачи, не распространяются на владельцев дач за пределами 47 региона.

Если кто-то все же захочет попутешествовать, то, возможно, горожанам, приехав на участок, придется провести 14 дней в режиме строгой самоизоляции. Такие условия действуют на территории нескольких регионов, в том числе Новгородской и Псковской областей. В то же время Тверская область не устанавливает таких строгих правил.

Для посещения дачи в Вологодской области необходим электронный пропуск, оформленный не менее чем за сутки до поездки. Въезд в Республику Карелия возможен только через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поехать на дачу с друзьями даже в Ленобласть не получится: необходимо иметь документы, подтверждающие родство с владельцем участка.