Прокуратура Петербурга вернула несовершеннолетней девочке единственную жилплощадь

Прокуратура Петербурга вернула несовершеннолетней девочке единственную жилплощадь
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы вернула несовершеннолетней петербурженке квартиру, половину которой её мать подарила другому человеку.

Как объяснили в правоохранительном ведомстве, к ним обратилась пенсионерка, приходящаяся бабушкой пострадавшей девочке. По словам женщины, два года назад мать несовершеннолетней переписала половину квартиры, где они проживали с дочерью, постороннему человеку.

При этом пенсионерка подчеркнула, что на момент написания дарственной владелица недвижимости в силу заболевания не несла ответственности за свои действия и не отдавала себе отчета, что происходит. Квартира, между тем, является единственным местом проживания ребенка. Прокуроры обратились в суд с иском, который инстанция полностью удовлетворила.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура помогла восстановить жилищные права петербургской пенсионерке.

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