Последними жертвами коронавируса в Петербурге стали двое пожилых мужчин

Последними жертвами коронавируса в Петербурге стали двое пожилых мужчин
Фото: pixabay.com

По последним данным, за минувшие сутки в Северной столицы умерли от последствий коронавирусной инфекции двое. Стало известно, что оба они были пожилыми мужчинами.

Согласно информации городского комитета по здравоохранению, скончавшиеся, мужчины 71 и 84 лет, имели многочисленные сопутствующие заболевания. Оба находились на лечении в клинической инфекционной больнице имени Боткина. Фактической причиной смерти стала двусторонняя вирусная и вирусно-бактериальная пневмония.

Смерть пожилых петербуржцев констатировали еще 18 апреля, но только сейчас исследования показали, что первопричиной заболеваний и последующего летального исхода стала коронавирусная инфекция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле не готовы спрогнозировать дату окончания пандемии коронавирусной инфекции на территории страны.

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