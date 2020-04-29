Патриарх Кирилл отстранил протодиакона Кураева от богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, оскорбившего умершего протоиерея Александра Агейкина.

Указ об отстранении протодиакона Кураева от богослужений предстоятеля Русской православной церкви опубликован в среду, 29 апреля, на сайте Московской городской епархии.

Причиной запрета стало публичное оскорбление памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собра Москвы протоиерея Александра Агейкина в день его кончины. Также при принятии решения учитывались его предыдущие деяния, на которые жаловались прихожане.

«Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», — говорится в указе патриарха Кирилла.

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