Российские ракетоносцы над Балтикой сопровождал финский истребитель

Российские ракетоносцы над Балтикой сопровождал финский истребитель
Ракетоносцы выполнили плановый полет. Фото: function.mil.ru

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Полет над акваторией Балтийского моря продлился более восьми часов. На разных этапах российские военные самолеты Ту-160 сопровождали F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши и Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции.

В Минобороне подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство обороны РФ утвердило все технические данные для разработки авиационного ракетоносителя дальней авиации (ПАК ДА). Новый ракетоносец должен постепенно заменить имеющиеся самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

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