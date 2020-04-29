Стал известен самый популярный смартфон в мире

Стал известен самый популярный смартфон в мире
Apple. Фото: unsplash

Аналитики назвали самые популярные и продаваемые смартфоны, основываясь на статистике интернет-трафика за прошлый год.

Так, наибольшей популярностью пользуется iPhone 7, который был выпущен корпорацией Apple еще пять лет назад. Он приобрел популярность сразу после выпуска осенью 2016 года и продолжает оставаться самым используемым, сообщает Fox Business, ссылаясь на аналитическую компанию DeviceAtlas.

Актуальными также остаются и другие устаревшие модели Apple, среди которых iPhone 8, 6 и X. Следом за «яблочными» смартфонами идет корейский бренд Samsung. В 2019 году пользователи чаще отдавали предпочтения моделям Galaxy S8 и S9.

Смартфоны марки Apple в то же время стали и самыми продаваемыми. В начале этого года самыми востребованными среди пользователей были iPhone 11 и Xr.

В Соединенных Штатах разные модели айфонов заняли всю лидирующую пятерку самых продаваемых смартфонов. А в Европе чаще покупали Samsung Galaxy A50, следом за ним — Apple iPhone Xr и iPhone 11, а также модели Samsung Galaxy A10 и A40.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роскачестве рассказали о лучших смартфонах.

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