Третий пакет мер поддержки бизнеса анонсировали в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщили о принятых мерах поддержки бизнеса и мерах, которые будут приниматься в дальнейшем.

По словам Елина, первый пакет антикризисных мер помог городу продержаться без жестких ограничений. Второй пакет будет направлен на решение проблем с арендной платой, платежами за коммунальные услуги и субсидирование малого бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, для выплаты зарплат сотрудникам.

Возможными мерами могут стать льготы на имущество для ТРЦ взамен на снижение арендных ставок, запреты на штрафы и пени по платежам за теплоснабжение.

Малым и средним компаниям планируют предоставлять субсидии на зарплату в размере суммы НДФЛ, которые были уплачены компаниями во II-III кварталах прошлого года.

В Смольном также анонсировали третий пакет мер, который поможет компаниям восстановиться после введенных из-за коронавируса ограничений. Для этого разработают стандарты безопасной деятельности на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки экономики и граждан.