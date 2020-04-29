Под Выборгом нашли труп мужчины в альпинистском снаряжении и веревкой на шее

Мужчина повис на высоком дереве в лесу. Его нашел случайный прохожий.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем пишут 47news, ссылаясь на собственные источники. Мужчина, прогуливающийся по лесу, наткнулся на дерево, на котором висел какой-то человек. Гражданин вызвал сотрудников правоохранительных органов и заявил о страшной находке. Он уверял, что тело находится примерно в десяти метрах от земли.

Прибывшие на место происшествия полицейские и спасатели сняли бездыханное тело с веток. Перед ними был мужчина лет 40-50 с альпинистским снаряжением и веревкой на шее. Непонятно, каковы обстоятельства инцидента. Личность погибшего пока что не установлена. Полицейские занимаются выяснением деталей дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под мостом Бетанкура нашли тело мужчины. Стражи порядка установили, что умершему мужчине на вид около 35-40 лет. Вешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.