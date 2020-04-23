Под мостом Бетанкура нашли тело мужчины

Под мостом Бетанкура нашли тело мужчины
Мост Бетанкура. Фото: Google View

В Санкт-Петербурге под мостом Бетанкура, соединяющим Василеостровский и Петроградский районы города, обнаружен труп мужчины.

В правоохранительные органы в среду, 22 апреля, обратились очевидцы, которые нашли погибшего. Тело находилось на Петровском проспекте, неподалеку от строительной компании «Козерог». На место происшествия оперативно отправились сотрудники полиции.

Стражи порядка установили, что умершему мужчине на вид около 35-40 лет. Вешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Тело отправили в морг, где специалисты установят причину гибели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одной из квартир города Кириши больше месяца находился труп пожилого мужчины. После обнаружения на теле погибшего были выявлены следы гнилостных изменений. Соседи при этом не чувствовали запах.

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