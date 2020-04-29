Эксперты выявили взаимосвязь между набором веса и запахами

Оказывается, даже присутствие только или иной еды поблизости может влиять на процесс набора или сброса веса.

Ученым стало интересно, как влияют запахи на набор или снижения веса. В эксперименте участвовали животным, чье питание никак не регулировалось. Эксперты заставляли их нюхать различные вещества, которые активизировали те или иные нервные клетки, некоторые из них отвечали за обмен жиров. В результате ученым удалось выявить запахи, влияющие на биохимические реакции. Животные ели, как и всегда, но жир у них накапливался иначе. Эксперты пришли к выводам, что даже не меняя свое питание, подопытные могут худеть или толстеть.

Напоминаем, что для сброса веса диетологи советуют как можно больше двигаться и исключить из рациона «пустые» калории, то есть хлебобулочные изделия, фастфуд, газировки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказала о противопоказания при употреблении имбиря. Специалист отметила, что для укрепления иммунитета следует уделить внимание рациону питания и поддержанию водного баланса, чем использовать для этого пряности.