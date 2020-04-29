В Петербург в начале мая прилетят россияне из Дели

Власти продолжают возвращать граждан из заграницы – тех, кто оказался на чужбине во время пандемии.

Стало известно о вывозном рейсе, который доставит россиян из Дели в Санкт-Петербург. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Минкомсвязи России. В тексте говорится, что уже второго мая в Пулково приземлится самолет, на котором прилетят россияне, находящиеся все это время в Дели. Отмечается, что часть туристов также отправятся в Москву.

Напоминаем, что до этого заявили о рейсе из Пхукета – борт приземлится сначала в Северной столице, а затем полетит до Москвы. У всех пассажиров возьмут анализы на наличие инфекции, а затем отправят на двухнедельных карантин, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково встречают россиян из Италии и Шри-Ланки. Уже сейчас приняли петербуржцев и ленинградцев, вернувшихся из Рима – на борту находились 56 человек.