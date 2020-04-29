В Пулково встречают россиян из Италии и Шри-Ланки

Граждане, застрявшие за границей, продолжают возвращаться на родину.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба Смольного. В эту среду в Пулково должны приземлиться самолеты с россиянами, которые находились все это время в Италии и Шри-Ланке. Уже сейчас приняли петербуржцев и ленинградцев, вернувшихся из Рима – на борту находились 56 человек. Ожидается, что ночью прилетит лайнер из Шри-Ланки, на нем домой вернутся более сотни граждан.

Напоминаем, что всех россиян, приехавших из других стран, обяжут сдавать анализы, а затем отправят на двухнедельный карантин по месту жительства. Весь багаж будет дезинфицирован в аэропорту. Тех, кто прилетит в Петербург, но не имеет там жилья, будет доставлен в пансионат «Заря».

В ближайшие дни в Пулково ждут еще шесть вывозных рейсов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в аэропорту Пулково отменили 25 рейсов. Пассажиры не смогут полететь в Сочи, Москву, Пермь, Анапу, Архангельск, Сыктывкар, Екатеринбург, Апатиты, Симферополь, Сургут, Мурманск и Новосибирск.