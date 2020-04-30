Песков заявил, что в России существует риск возникновения второй волны COVID-19

Введенные ограничительные меры помогли сдержать активное распространение коронавируса, но их необходимо постепенно убирать.

Отмена режима самоизоляции — сложный процесс. В некоторых странах уже постепенно начали ослаблять ограничения, но в случае совершения необдуманных поступков, может произойти очередной всплеск заболеваемости.

Риски действительно большие. В различных государствах данную ситуацию будут преодолевать по-своему: кто-то будет медленно позволять постепенно открывать заведения и возвращать людей к работе, а кто-то значительно ослабит меры сразу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире RTVI заявил, что риск увеличения заболеваемости существует и он немаленький. Чтобы выйти из ситуации с минимальными потерями, нужно принимать очень серьезные решения. Поэтому, прежде чем в России будут приняты решения об ослаблении ограничительных мер, пройдет масса обсуждений с различными специалистами, которые оценят сложившуюся ситуацию с разных сторон.

Напомним, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. Несмотря на майские праздники, гражданам лучше оставаться дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков предсказал выход на плато по коронавирусу к середине мая.