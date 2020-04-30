Клиника СПбГУ окажет психологическую помощь во время пандемии по «Скайпу доверия»

Любой желающий каждый день с 9:00 до 21:00 сможет связаться со специалистом и рассказать о своих проблемах.

Помощь совершенно бесплатная. Общаться с гражданами будут старшекурсники вуза под пристальным вниманием своих преподавателей.

Связаться для разговора можно с помощью программы «Skype». В поиске нужно указать логин «SPBU-HELP-1». Кроме общения в Skype, возможно взаимодействие в WhatsApp. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Психологическая клиника СПбГУ продолжает свою работу и в условиях ограничительных мер. Консультации проходят удаленно. За весь период эпидемии, в учреждение обратилось много жителей города, которые озвучивали свои переживания из-за коронавирусной инфекции. К каждому дозвонившемуся специалист старается найти подход и помогает в зависимости от ситуации.

Отдельно стоит отметить, что психологи активно помогают медицинским работникам, которые в настоящее время испытывают колоссальный стресс из-за ответственности и рисков во время эпидемии. Очень важно поддерживать ту категории граждан, которая каждый день спасает жизни людей, даже рискуя своим здоровьем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа главная психологическая проблема самоизоляции.