Названа главная психологическая проблема самоизоляции

Названа главная психологическая проблема самоизоляции
Пока неизвестно, когда закончится самоизоляция. Фото: unsplash

Ученый заявил, что главной психологической проблемой соблюдения режима самоизоляции для человека является неопределенность срока его завершения.

Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН и доктор медицинских наук Александр Суворов заявил, что на сегодняшний день никто доподлинно не знает, сколько еще продлится самоизоляций, передает РИА Новости.

По словам ученого, в изоляционной физиологии известен факт, что испытатели наиболее тяжело переносят третью четверть в месячном, полугодовом или годовом экспериментах. Суворов уточнил, что на это также влияет монотонность и неопределенность ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог рассказала, как избежать семейных конфликтов в самоизоляции. По словам психолога, нужно проговаривать ситуации, чтобы избежать скандалов.

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