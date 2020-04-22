Названа главная психологическая проблема самоизоляции

Ученый заявил, что главной психологической проблемой соблюдения режима самоизоляции для человека является неопределенность срока его завершения.

Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН и доктор медицинских наук Александр Суворов заявил, что на сегодняшний день никто доподлинно не знает, сколько еще продлится самоизоляций, передает РИА Новости.

По словам ученого, в изоляционной физиологии известен факт, что испытатели наиболее тяжело переносят третью четверть в месячном, полугодовом или годовом экспериментах. Суворов уточнил, что на это также влияет монотонность и неопределенность ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психолог рассказала, как избежать семейных конфликтов в самоизоляции. По словам психолога, нужно проговаривать ситуации, чтобы избежать скандалов.