Уехать на дачу в майские праздники пенсионеры смогут бесплатно

Ранее льготный проезд был отменен в связи с ограничительными мерами против коронавирусной инфекции.

Многие граждане почтенного возраста захотят в праздничные дни уехать соблюдать самоизоляцию на свои дачные участки. В правительстве решили вернуть возможность сделать это бесплатно. В связи с этим, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Стоит отметить, что бесплатный проезд для пенсионеров на электричке будет действовать до 12 мая включительно только по направлению в сторону садового участка. В случае возвращения в город, придется оплатить полную стоимость билета.

Напомним, в Петербурге режим самоизоляции был продлен до 12 мая. Очень важно, чтобы в майские праздники граждане серьезно отнеслись к эпидемиологической ситуации и остались дома. Даже несмотря на то, что очень хочется проводить активно время и выезжать на природу. К сожалению, в этом году это представляет опасность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между Петербургом и Ленобластью в майские праздники запустят дополнительные электрички.