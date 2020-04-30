В Петербурге женщина обнаружила в квартире труп отчима

Пожилой мужчина без признаков жизни был найден в одной из комнат коммунальной квартиры в Василеостровском районе.

Трагедия произошла в среду, 29 апреля, в доме на Большом проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина сразу вызвала полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть 69-летнего мужчины от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом нашли сигнальный револьвер.

Скончавшегося отправили морг.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил водителя. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт из-за которого пострадал мужчина, который хотел подвести стрелявшего до дома.