В Петербурге женщина обнаружила в квартире труп отчима

В Петербурге женщина обнаружила в квартире труп отчима
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto

Пожилой мужчина без признаков жизни был найден в одной из комнат коммунальной квартиры в Василеостровском районе.

Трагедия произошла в среду, 29 апреля, в доме на Большом проспекте.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина сразу вызвала полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть 69-летнего мужчины от огнестрельного ранения в голову. Рядом с телом нашли сигнальный револьвер.

Скончавшегося отправили морг.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который из пистолета ранил водителя. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт из-за которого пострадал мужчина, который хотел подвести стрелявшего до дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район огнестрельное ранение труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд закрыл мастерскую по ремонту часов из-за проданной батарейки
В Ленобласти еще 51 человек заразился коронавирусом
В Петербурге задержали охотников за кошельками иностранных туристов
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 100 тысяч
В Петербурге коронавирус нашли у еще 336 человек
Лжесотрудники банка обманули пенсионерку из Сертолово на 4,5 миллиона рублей
Сбежавший из Архангельска после пяти лет розыска за убийство нашелся в Петербурге
В Петербурге женщина обнаружила в квартире труп отчима