Сбежавший из Архангельска после пяти лет розыска за убийство нашелся в Петербурге

В Петербурге задержали 31-летнего мужчину, который почти пять лет числился в розыске по обвинению в убийстве. Преступление он, по версии следствия, совершил в Архангельской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину поймали в среду, 29 апреля. Правоохранители настигли его у дома 22 по Северному проспекту в Выборгском районе Петербурга. Как им удалось выйти на обвиняемого, не уточняется.

В розыске мужчина находился с 30 июля 2015 года. Обвиняемого арестовали. Информация об этом передана в Управление МВД России по Архангельской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково после шести лет в федеральном розыске задержали 51-летнюю женщину. Её подозревают в незаконной розничной продаже алкоголя и спиртосодержащей продукции на территории Петроградского района Петербурга.