Суд закрыл мастерскую по ремонту часов из-за проданной батарейки

Снова начать работать удастся только через месяц. Фото: Pixabay

Снова начать работать удастся только через месяц. Фото: Pixabay

Теперь торговая точка не сможет работать в течение 30 дней.

Индивидуальный предприниматель, несмотря на постановление правительства, продолжил деятельность точки по ремонту часов, находящуюся в гипермаркете «Домовой» на Бухарестский улице. Мужчина продал батарейку стоимостью 350 рублей, за что получил протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд постановил, что Саргис Сукиасян проигнорировал введенный режим самоизоляции и нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Свою вину мужчина признал. Продолжение работы он обосновал необходимостью — у него на воспитании находятся трое несовершеннолетний детей, а проживают они в съемной квартире, за которую нужно платить.

В результате разбирательств, Фрунзенский суд вынес решение о приостановке работы помещения на 30 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отказался признавать меры против коронавируса в Петербурге незаконными.