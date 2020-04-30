Ведущая «Первого канала» Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Женщина намерена взыскать денежную компенсацию за повреждения своего автомобиля марки Mercedes.

Иск принял Савеловский суд Москвы. Его рассмотрение назначено на 6 мая. Имущественный вред Ольга Ушакова оценила в 321 тысячу 75 рублей и 3 копейки. Об этом сообщают РИА новости.

Стоит отметить, что в иске указаны четверо. Помимо футболистов, там числится брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

Свой комментарий по этому поводу дал защитник Мамаева Игорь Бушманов. Футболисты не в курсе об иске, потому никакой информации о нем ими получено не было. К тому же, адвокат подчеркнул, что Мамаев уже возмещал ущерб путем перевода денежных средств на счета Ушаковой и ее личного водителя, с которым случился конфликт. Женщина знала об этом, но деньгами пользоваться не стала.

Напомним, известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в рамках уголовного дела о нескольких дракам в Москве, были направлены в колонию на 1,5 года еще в мае 2019 года. Но уже в сентябре им удалось выйти из места лишения свободы по УДО.

Спортсмены были признаны виновными в избиении водителя Ушаковой и главы департамента Минпромторга Дениса Пака. Также, Мамаев позволил себе ударить генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин заявил, что ожидает предложения о сотрудничестве от «Зенита».