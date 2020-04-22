Кокорин заявил, что ожидает предложения о сотрудничестве от «Зенита»

Кокорин заявил, что ожидает предложения о сотрудничестве от &#171;Зенита&#187;
Зимой 2019 года Кокорина передали в аренду в "Сочи". Фото: Baltphoto

Футболист Александр Кокорин, который сейчас играет в позиции нападающего в клубе «Сочи», рассказал о возможном возвращении в ряды игроков «Зенита».

По словам спортсмена, он четко понимает, сколько еще пробудет членом «Сочи» и как долго будет играть среди сине-бело-голубых. Кокорин объяснил, что руководство петербургского футбольного клуба еще не приняло окончательного решения по поводу его возвращения из-за переполоха, вызванного коронавирусом.

Тем не менее, в устной беседе футболисту однозначно дали понять, что готовы предложить новый контракт, передает NevaSport.ru. При этом Кокорин отметил, что ждет от клуба шагов, показывающих заинтересованность в сотрудничестве с ним.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем отечественный боец смешанных единоборств Денис Гольцов занимается в самоизоляции.

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