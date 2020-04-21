Боец PFL Гольцов рассказал, чем занимается на самоизоляции

К счастью, спортсмену не скучно.

Российский боец смешанных единоборств Денис Гольцов поделился подробностями своей жизни вне октагона, а также предположил, что ждет ММА в дальнейшем.

Гольцов рассказал, что благодаря детям дома никогда не может быть скучно. Тренировки продолжаются, но, разумеется без партнеров по спаррингу. Приходится выходить из положения и организовывать занятия в условиях дома. В таком положении сейчас вынуждены находиться все спортсмены. Про ММА говорить что-то сложно, ведь трудности из-за коронавирусной инфекции испытывают все сферы деятельности в стране. Если рассматривать ситуацию со стороны спорта, то ожидается большая пауза. И пока непонятно, как все будет восстанавливаться в дальнейшем. Об этом Денис Гольцов рассказал во время беседы с корреспондентом NevaSport.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дагестанский борец, сломавший шею в Петербурге, начал делать первые шаги.