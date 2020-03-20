Дагестанский борец, сломавший шею в Петербурге, начал делать первые шаги

Пайзутдин Алиев, сломавший шею после неудачного падения на соревнованиях, идет на поправку. Видео с первыми попытками ходить опубликовало в своем аккаунте в Instagram информационный блог «Дагестанские известия».

Несмотря на то, что без помощи врача двигаться пока невозможно, борец старается уверенно перемещаться. На видео заметна его искренняя улыбка.

Напомним, серьезную травму 26-летний спортсмен из Дагестана получил в Северной столице 10 февраля 2020 года на чемпионате по грэпплингу. Во время исполнения очередного приема, Алиев неудачно приземлился и сломал шейные позвонки. Поединок сразу же был остановлен, вызваны врачи. В состоянии паралича борца доставили в больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что борец из Дагестана сломал шею в Петербурге.