Борец из Дагестана сломал шею в Петербурге

Спортсмен находится в тяжелом состоянии после участие в Кубке мира.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем рассказали в Instagram-аккаунте министерства по физической культуре и спорту Дагестана. В посте сказано, что во время неофициального соревнования «Кубок мира по грэплингу» уроженец республики Алиев Пайзутдин получил серьезную травму – он сломал шею. В результате борца парализовало, он находится под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец ответит перед судом за размахивание палками и травмирование человека у кафе.