Борец из Дагестана сломал шею в Петербурге

Борец из Дагестана сломал шею в Петербурге
Борца парализовало. Фото: www.instagram.com/dagizvestiyaa

Спортсмен находится в тяжелом состоянии после участие в Кубке мира.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем рассказали в Instagram-аккаунте министерства по физической культуре и спорту Дагестана. В посте сказано, что во время неофициального соревнования «Кубок мира по грэплингу» уроженец республики Алиев Пайзутдин получил серьезную травму – он сломал шею. В результате борца парализовало, он находится под наблюдением врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец ответит перед судом за размахивание палками и травмирование человека у кафе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борец кубок мира
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Польше избили приезжих за использование русской речи
В Карелии пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу
СКА обыграл «Амур» со счетом 3:2
Борец из Дагестана сломал шею в Петербурге
Мужчина, который устроил «гонку» на Дворцовой, был под ...
Россиянка пожаловалась на взорвавшуюся колбасу
Бывших президентов России хотят пожизненно сделать сенаторами
На шоссе Революции под колесами автобуса пострадал мужчина