Петербуржец ответит перед судом за размахивание палками и травмирование человека у кафе

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Все произошло у дома 16 по 9-й линии Васильевского острова. По данным следствия, обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, находясь у входа в кафе, начал активно размахивать деревянными палками. В результате злоумышленники нанесли не менее одного удара потерпевшему.

Как сообщили в прокуратуре города, у пострадавшего были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и различные переломы на лице.

Петербуржец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ и п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании рецидивиста, который угнал у петербуржца внедорожник. Машину нашли в Тосненском районе.