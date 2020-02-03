Угнанный у петербуржца Ford Explorer нашли в деревне Костуя

В Тосненском районе Ленобласти полицейские задержали рецидивиста, который угнал у петербуржца внедорожник.

Обо всем стало известно 30 января. В полицию поступило сообщение о краже Ford Explorer. Машина была припаркована у дома №22 по Гжатской улице, в период с 28 по 30 января ее похитили.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, стоимость иномарки составляет 950 тыс. рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В результате оперативных мероприятий в ночь на воскресенье, 2 февраля, в деревне Костуя полицейские задержали подозреваемого в автоугоне, 41-летнего неработающего местного жителя. Мужчина ранее неоднократно был судим за незаконный оборот оружия.

В гараже подозреваемого был найден похищенный автомобиль с установленными на нем госзнаками, зарегистрированными на жителя Московской области. В гараже также были обнаружены еще два госзнака от автомобилей.

Внедорожник вернули владельцу.

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