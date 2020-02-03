Появились кадры с места ДТП с грузовиком на «Коле»

В Кировском районе Ленобласти на трассе «Кола» произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В Сети появились кадры с места аварии.

Все произошло около 8 утра в понедельник, 3 февраля, на 59-м километре трассы. По предварительным данным, 64-летний водитель Hyundai в результате разворота столкнулся с грузовиком.

В результате аварии пострадали две пассажирки Hyundai 65 и 34 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры с места утреннего ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пострадавших женщин госпитализировали с места происшествия в ближайшее медучреждение.