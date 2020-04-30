Индекс деловой активности в России упал ниже показателей 1998 года

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России (PMI) побил антирекорд кризисного 1998 года, снизившись с 47,5 пунктов в марте до 31,3 на данный момент.
Показатель ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности, все, что выше — свидетельствует о росте. Исследованиями отечественной экономики занялась компания Markit, которая рассчитывает индексы деловой активности для различных стран мира.
Столь резкое снижение PMI в России наблюдается впервые за 23 года, с сентября 1997-го. Даже во время небывалого кризиса 1998 года показатели были выше. Это связано с последствиями коронавирусного кризиса: остановкой работы предприятий, падением доходов граждан, вероятными сокращениями. Восстановление экономики зависит от того, как быстро медики сумеют найти лекарство от COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бюджет Петербурга лишится свыше 100 миллиардов рублей дохода.