В Петербурге проводят испытания дизель-генераторов на судне «Всеволод Бобров»

Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» приступил к испытаниям параллельной работы дизель-генераторов на судне тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров».

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает пресс-служба предприятия. Согласно отчету, в течение апреля совместно с компанией «Вяртсиля — Восток» завод испытывал работу всех четырех дизель-генераторов (ДГ) «Всеволода Боброва» в разных режимах. Также успешно прошел проверку стояночный ДГ.

В мае на судне планируют завершить испытания гидравлических кранов, предназначенных для погрузки и разгрузки контейнеров весом до 50 тонн, в том числе в открытом море. Отметим, что «Всеволод Бобров» — второе СТО, построенное «Северной верфью» в рамках проекта 23120. Главное судно — «Эльбрус», передали состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественный корабль, отправленный на завершение строительства «Северного потока — 2» возвращается в Находку.