Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно возвращается в Находку

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки.

По данным мониторингового ресурса Myshiptracking, сейчас судно проходит пролив Ла-Манш, при этом в качестве пункта назначения указана Находка, из которой «Академик Черский» отправился в путь 10 февраля 2020 года.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.