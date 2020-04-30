Песков разъяснил слова об оказании прямой матпомощи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его слова о возможной прямой материальной помощи россиянам в условиях пандемии коронавируса были неправильно трактованы.

«Это ошибочная подача информации», — приводят его слова «РИА Новости».

Песков подчеркнул, что важно внимательно проанализировать первые два пакета мер. Дополнительные меры поддержки уже предусмотрены для тех, кто потерял работу, и семей с детьми, отметил он.

Напомним, на RTVI 29 апреля вышло интервью с Дмитрием Песковым. В ответ на вопрос о том, возможна ли прямая материальная помощь россиянам, он заявил, что «помощь может быть или прямой или косвенной», но неизвестно что лучше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о риске второй волны коронавируса в России.