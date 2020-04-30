Озоновая дыра гигантских размеров над Арктикой захлопнулась

Озоновая дыра гигантских размеров над Арктикой захлопнулась
Впервые озоновая дыра была замечена над Антарктидой. Фото: pixabay

Образовавшаяся в марте крупная озоновая дыра над Арктикой самостоятельно затянулось.

Как сообщается в твиттере Службы мониторинга атмосферы Коперника, площадь озоновой дыры, о которой идет речь, достигала почти миллион квадратных километров. Она простиралась от Гудзонова залива в Канаде и до арктических островов в России. Ученые заявляют, что причиной возникновения дыры был сильный полярный вихрь в верхних слоях атмосферы, а не человек.

Истончение озонового слоя над Арктикой началось в начале 2020 года, а в марте ученые сообщали о критическом истощении его толщины. До середины марта уровень концентрации озона в этом месте держался на уровне 240 единиц Добсона, а 14 марта он упал до 205 единиц, что указывало на образование дыры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гигантская озоновая дыра появилась над Арктикой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арктика озоновая дыра экология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Озоновая дыра гигантских размеров над Арктикой захлопнулась
В Выборге открыли уголовное дело после пожара, в котором погибла ...
Вальпургиева ночь: как отмечают праздник ведьм
Американская разведка заявила, что коронавирус не был создан человеком
Школьники 1-8 классов могут завершить учебный год досрочно
Власти Петербурга рекомендовали жителям носить защитные маски
Смольный назвал критерии системообразующих предприятий
Петербургских выпускников могут оставить без «Алых парусов» в этом году