Озоновая дыра гигантских размеров над Арктикой захлопнулась

Образовавшаяся в марте крупная озоновая дыра над Арктикой самостоятельно затянулось.

Как сообщается в твиттере Службы мониторинга атмосферы Коперника, площадь озоновой дыры, о которой идет речь, достигала почти миллион квадратных километров. Она простиралась от Гудзонова залива в Канаде и до арктических островов в России. Ученые заявляют, что причиной возникновения дыры был сильный полярный вихрь в верхних слоях атмосферы, а не человек.

Истончение озонового слоя над Арктикой началось в начале 2020 года, а в марте ученые сообщали о критическом истощении его толщины. До середины марта уровень концентрации озона в этом месте держался на уровне 240 единиц Добсона, а 14 марта он упал до 205 единиц, что указывало на образование дыры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гигантская озоновая дыра появилась над Арктикой.