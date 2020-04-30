Индийский актер Риши Капур умер от рака

Звезда Болливуда Риши Капур умер в возрасте 67 лет после двухлетней борьбы с раком крови. Как сообщает издание The New York Times, индийскому актеру поставили диагноз лейкемия в 2018 году.

Тогда он переехал в американский Нью-Йорк, где прошел курс лечения в онкологической клинике, а прошлой осенью он вернулся на свою родину — в Мумбаи. Актер скончался на 68-м году жизни.

Почти вся его семья также снималась в кино. В болливудских фильмах были замечены его отец — легендарный актер индийского кино Раджа Капур, дедушка, , братья, сын, а также племянницы и племянники.

Сам Риши Капур наиболее известен по таким фильмам, как «Пока я жив», «Слепая любовь», «Немного любви, немного магии», «Студент года», «Ты и я», «Бобби», «Огненный путь», «Любовь вчера и сегодня» и «Амар, Акбар, Антони». Чаще всего он играл влюбленных мужчин в романтичных фильмах.

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