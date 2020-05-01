Надежда Бабкина рассказала о своем выздоровлении

Надежда Бабкина рассказала о своем выздоровлении
Народная артистка России Надежда Бабкина. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что ее выписали из больницы.

Сейчас она находится дома.

«Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — написала певица в своем Instagram и поблагодарила медиков за лечение.

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозрение на коронавирус у Льва Лещенко не подтвердилось. Певца успешно выписали из Коммунарки.

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Надежда Бабкина рассказала о своем выздоровлении
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