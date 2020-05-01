Индийский премьер на русском пожелал зараженному коронавирусом Мишустину скорейшего выздоровления

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пожелал премьер-министру России Михаилу Мишустину, у которого накануне диагностировали коронавирус, скорейшего выздоровления.

«Искренне желаю г-ну Мишустину, Премьер-министру России, скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Плечом к плечу с Россией, нашим близким другом, мы боремся с пандемией COVID-19», — написал он в Twitter на русском языке.

Напомним, премьер -министр России Михаил Мишустин рассказал о своем заболевании президенту Владимиру Путину во время видеоконференции. Премьер заявил, что он самоизолируется для избежания распространения коронавируса. Правительство продолжит свою работу, а Мишустин будет оставаться на связи.

Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Решение о назначении Белоусова временным главой правительства принято в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа. По словам Мишустина, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально.