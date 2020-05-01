Дорожные работы на дамбе помешают свободному проезду транспорта

Движение будет ограничено в период со 2 по 8 мая. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

Движение будет ограничено в период со 2 по 8 мая. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

На майских праздниках на дамбе решили провести ремонтные работы по устранению колейности.

Как сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, движение автотранспорта по дамбе будет ограничено со 2 по 8 мая. Ограничения введут на участках КМ1+400 — КМ5+700 (на средней и левой полосах) и КМ 10+800 — КМ11+20 (на правой и средней полосах). Там дорожники будут проводить работы по устранению колейности.

Дирекция КЗС принесла петербургским автомобилистам извинения за временные неудобства, а также попросила водителей обращать внимание на дорожную разметку, знаки, ограждения и соблюдать скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ждут новые ограничения на КАД из-за дорожных работ.