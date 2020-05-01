Защитным маскам нашли эффективную альтернативу

Защитным маскам нашли эффективную альтернативу
Защитная маска. Фото: pixabay

Медики предложили альтернативу медицинским маскам — пластиковый щиток, который также защищает от коронавируса и является более практичным.

Как сообщает MedicalXpress, специалисты из американского Университета Айовы считают, что пластиковые щитки, которые уже используют многие медработники, работающие с больными коронавирусом, намного удобнее и практичнее защитных масок. В частности, его можно использовать много раз, обрабатывая пластиковые поверхности дезинфицирующими средствами либо обычным мылом.

«Исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% на расстоянии от 1,80 сантиметра от зараженного», — отмечают медики.

Уточняется, что масштабные исследования эффективности этого средства защиты еще не проводились, но более ранние работы показали их эфективность для пациентов, болеющих гриппом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инкубационный период заражения COVID-19 может длиться дольше двух недель.

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