ФАС нашла компанию, которая завышала цены на маски на 967%

ФАС нашла компанию, которая завышала цены на маски на 967%
Маски сейчас являются дефицитным и дорогим товаром. Фото: unsplash.com

Бизнесмен закупил средства защиты за 7,26 рубля за штуку, но продавал намного дороже.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщается на сайте ФАС. В ведомстве рассказали, что компания из Подмосковья сильно завышала цены на медицинские маски. ООО «ВИТТА компани», осуществляющая продажу фармацевтической продукции, закупала средства защиты по 7,27 рубля за штуку, а продавала их на 957% дороже. Прокуратура напомнила предпринимателю, что такое завышение цен недопустимо и что за такое можно понести административную ответственность.

В ФАС подчеркнули, что из-за таких компаний, которые решили нажиться на пандемии, цены на маски резко изменились и россияне не могут защитить себя. Напоминаем, что петербуржцы неоднократно жаловались на дефицит масок, либо на их дороговизну.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защитным маскам нашли эффективную альтернативу. Уточняется, что масштабные исследования эффективности этого средства защиты еще не проводились, но более ранние работы показали их эффективность для пациентов, болеющих гриппом.

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