Ким Чен Ын наконец появился на публике

Ким Чен Ын наконец появился на публике
Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын Фото: wikipedia

Северокорейский лидер объявился впервые за 20 дней. Некоторые СМИ успели его похоронить.

Об этом стало известно сегодня, 2 мая. Обо всем сообщает южнокорейское агентство Ренхап. Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике 30 апреля – он принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон, провинция Пхёнан-Намдо. Других подробностей не разглашается, так что по какой причине политик отсутствовал почти три недели – остается секретом.

Напоминаем, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. Некоторые издания уверяли, что ему делали операцию на сердце, другие уверяли, что он умер. Теперь очевидно, что глава КНДР как минимум жив и уже чувствует себя хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что министр Южной Кореи назвал слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына «инфодемией». По данным правительства Южной Кореи, ничего необычного в КНДР не наблюдается, добавил министр.

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