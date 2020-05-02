Компания Disney хочет переснять «Геркулес»

Компания Disney хочет переснять &#171;Геркулес&#187;
Многие премьеры активно переносятся из-за коронавируса, но можно посмотреть старые фильмы. Фото: Pixabay

У мультфильма появится игровая версия.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем сообщает Disinsider. Компания Disney объявила, что хочет снять игровую версию мультфильма «Геркулес». Сначала его покажут в кино, а затем устроят онлайн-премьеру. В ленте хотят использовать оригинальные песни. Ожидается, что режиссером выступит Джон Фавро, а продюсерами станут Карен Джонсон и Джеффри Сильвер. Пока не уточняется, когда именно будет выпущен проект.

Напоминаем, что «Геркулес» вышел в 1997 году, также по его мотивам выходил целый сериал. Над созданием фильма трудились Рон Клементс и Джон Маскер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Союзмультфильм» хочет вернуть права на Чебурашку у японцев. Право на использование образа Чебурашки выкупила SP International.

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Disney геркулес
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