Росгвардия в Петербурге на майских праздниках проведет рейды в местах массового скопления людей

В Петербурге на майских праздников с 1 по 11 мая полицейские патрули и росгвардейцы будут проводить рейды по местам потенциального массового пребывания людей.

Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов. Пожилым людям разрешили уехать за город на дачи, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. Для этого власти восстановили льготный проезд в пригородных электричках и автобусах. Беглов посоветовал петербуржцам, которые останутся в городе, не забывать про использование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В садоводствах Петербурга и области летом проживают около двух с половиной миллионов человек. В связи с этим было принято решение о досрочном открытии врачебных амбулаторий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед 1 мая все магазины Ленинградской области закроются для проведения дезинфекции.