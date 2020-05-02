В России провели почти 4 миллиона тестов на коронавирус

По данным Роспотребнадзора, в России провели более 3,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 утром во вторник, 2 мая.

За последние сутки тесты на коронавирус сдали 221,7 тыс. человек. В Петербурге проведено 7 тыс. 737 исследований.

Под медицинским наблюдением в России остаются 214 тыс. 800 человек. По данным на 1 мая, в стране подтверждено более 114 тыс. случаев коронавируса. В мире число заболевших превышает 3,3 млн.

Коронавирус подтвержден в 183 странах мира вне КНР. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в США, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Турции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантине по коронавирусу находятся 3 тыс. 282 человека, из них 74— в обсерваторе, 428 — на самоизоляции, 2780 – контактные.