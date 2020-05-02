АПЛ может быть доиграна на десяти нейтральных полях

Приостановленный из-за коронавируса сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ) может возобновиться на восьми-десяти нейтральных стадионах.

Руководство лиги уже проинформировал команды о том, что турнир планируют завершить на таком количестве нейтральных стадионов, сообщает Times. Голосование по этому вопросу должно состояться на следующей неделе.

Напомним, чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 401 394 человека. Скончались 239 615, при этом 1 083 816 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.