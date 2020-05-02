В Пушкине установят мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии

В Пушкинском районе Петербурга возведут мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии ВВС и ПВО. Установить его решили по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мемориал появится на территории штаба Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО). Комплекс будет состоять из часовни и стелы с перечнем фамилий лётчиков. Увековечены будут летчики, погибшие в годы ВОВ и более поздних локальных вооруженных конфликтах.

Дополнит мемориал боевая техника: самолет МиГ-29, пусковая установка зенитной ракетной установки С-300, радиолокационные станции, сообщает пресс-служба ЗВО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты петербургского университета ИТМО разработали приложение для проведения Бессмертного полка в режиме онлайн.