В Выборге настойчивый участковый достучался до квартиры с трупом

В Выборге настойчивый участковый достучался до квартиры с трупом
Стали известны подробности убийства в Выборге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области стали известны подробности убийства, совершенного в Выборге вечером 30 апреля. Выяснилось, что тело пролежало в квартире целую ночь. Проникнуть внутрь настойчиво пытался участковый. Он прибыл на место по жалобе местного жителя.

В полицию около восьми вечера 30 апреля обратился мужчина. Он сообщил, что в доме на Октябрьской произошла драка, пишет 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место через семь минут прибыл участковый, однако попасть в квартиру ему удалось не сразу. Полицейский звонил и стучал, но ему не открыли. На следующее утро он вернулся вновь. После нескольких настойчивых ударов дверь ему все-таки отворили.

В квартире, как сообщала gazeta.spb.ru ранее, был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. По версии следствия, смертельные травмы он получил во время пьяной ссоры с сожительницей. Женщина задержана по подозрению в убийстве.

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