Ограничения на развязке КАД с Пискаревским сняли досрочно

Подрядчик досрочно завершил работы на участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом. Все транспортные ограничения на дороге сняты.

Предполагалось, что работы продляться до 8 мая 2020 года. Однако завершить их удалось уже к первому числу.

«Движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме по четырём полосам» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

С 23 апреля на КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом велась замена сборных, открытых лотков в разделительной полосе. Работы в круглосуточном режиме выполняла подрядная организация ООО СПК «Зеленый город». На участке временно были перекрыты две полосы движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что со 2 мая движение по Московском проспекту в Петербурге ограничат.