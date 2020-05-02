Президент Казахстана снял с должности сенатора дочь Назарбаева

Дарига Назарбаева покидает должность депутата сената парламента Республики Казахстан. Указ о прекращении её полномочий подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Документ опубликован на сайте президента Казахстана во вторник, 2 мая. Причины отставки Назарбаевой не уточняются.

«Выражаю благодарность Дариге Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», — написал Токаев в Twitter.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2016 года она в качестве депутата вошла в сенат парламента. В марте 2019 года Назарбаева была избрана спикером палаты, в сентябре — переизбрана на эту должность. Некоторое время она также возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столицу Казахстана переименовали в Нурсултан в честь единственного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.