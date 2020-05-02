В петербургских парках провели субботний антикоронавирусный рейд

В петербургских парках провели субботний антикоронавирусный рейд
Рейд проведи сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге правоохранители провели рейд в Московском парке Победы и Удельном парке. За день они выписали протоколы 11 нарушителям, которые проигнорировали правила безопасности.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности также проводят рейды в лесах и лесопарковых зонах.

Как сообщили в администрации губернатора Северной столицы, несколько сотен человек получили предупреждение за сознательное пренебрежение новыми мерами.

Усиленные рейды для контроля за соблюдением постановления горправительства о предотвращении распространения коронавируса продолжат в течение всех майских праздников. Нарушителям запрета на посещение парков грозит штраф в 4-5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут устанавливать степень вины каждого инфицированного Covid-19 медработника.

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